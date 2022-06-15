ЄС, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу – Єрмак

Ізраїльський енергоресурс вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого газу його отримають країни Євросоюзу
Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
"Газова диверсифікація в дії. У Каїрі Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ізраїльський енергоресурс вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого газу його отримають країни Євросоюзу", - зазначив він.
Єрмак додав, що це відповідає стратегії ЄС з диверсифікації поставок для поступової відмови від російського енергоресурсу.
Нагадаємо, Туреччина почала прокладати газопровід до нового родовища у Чорному морі.
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