ЄС, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу – Єрмак

ЄС, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу – Єрмак

Ізраїльський енергоресурс вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого газу його отримають країни Євросоюзу

Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Газова диверсифікація в дії. У Каїрі Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали тристоронню угоду про експорт газу. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ізраїльський енергоресурс вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого газу його отримають країни Євросоюзу", - зазначив він.

Єрмак додав, що це відповідає стратегії ЄС з диверсифікації поставок для поступової відмови від російського енергоресурсу.

Нагадаємо, Туреччина почала прокладати газопровід до нового родовища у Чорному морі.

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