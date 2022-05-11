ЄС може виплатити компенсацію Угорщині, якщо Орбан погодиться на ембарго російської нафти - ЗМІ

ЄС може виплатити компенсацію Угорщині, якщо Орбан погодиться на ембарго російської нафти - ЗМІ

Євросоюз розробляє план компенсації для Угорщини.

Чиновники ЄС розглядають можливість запропонувати фінансову компенсацію Угорщині, аби переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підписати санкції, щодо заборони імпорту російської нафти.

Про це пише Politico із посиланням на трьох представників ЄС.

Будапешт може отримати гроші в рамках нової енергетичної стратегії Євросоюзу.

Єврокомісія сподівається використати платіжні механізми у новій енергетичній стратегії під назвою REPowerEU, про яку буде оголошено 18 травня і в якій мають бути кошти для країн ЄС, включаючи Угорщину. Стратегія REPowerEU спрямована на поетапну відмову блоку від російських копалин палива задовго до 2030 року.

Забезпечення підтримки Угорщиною плану блокування всього імпорту ЄС енергоносіїв з Росії має важливе значення для підтримки політичної мети сильної та єдиної європейської опозиції діям Володимира Путіна.

Останній план санкцій ЄС, поширений у неділю, передбачав надання Угорщині та Словаччині, які значною мірою залежать від російської нафти, термін до кінця 2024 року для відмови від російської нафти. Це на два роки більше, ніж у решти ЄС. Чехія матиме термін до кінця червня 2024 року.

Але Угорщина вказала, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

На цьому тижні питання щодо заборони російської нафти з Віктором Орбаном обговорювали президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні Віктор Орбан заявив, що Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти з РФ в його нинішньому варіанті.

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