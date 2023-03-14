ЄС на 2 млрд євро збільшив фонд, з якого фінансується зброя для України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, до 7,9 млрд євро до 2027 року, що забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогоднішнє рішення піднімає фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки їхні потреби продовжують зростати", - заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли країни ЄС вирішили збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) 2023 року та передбачити можливість подальшого збільшення на більш пізньому етапі.

Рада ЄС також вирішила встановити базову фінансову суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з кризового менеджменту 2023 року на рівні 5 млн євро і запровадити більшу гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків держав-членів і їхньому використанні фондом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін направить всі сплачені податки на оборону.

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