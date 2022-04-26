ЄС на дві третини скоротить залежність від російської нафти і газу: стали відомі терміни

ЄС на дві третини скоротить залежність від російської нафти і газу: стали відомі терміни

Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні повідомив, що до кінця року Європейський союз прагне на дві третини скоротити свою залежність від російської нафти і газу.

За його словами, ЄС планує повністю відмовитися від російської нафти і газу до кінця 2027 року.

Про це Джентілоні сказав під час інтерв’ю виданню Il Messaggero.

За словами єврокомісара, ЄС опублікує свій весняний прогноз 16 травня. Союз збирається скоротити свої оцінки зростання на 2022 рік від попередньої мети на 4%.

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Водночас Джентілоні наголосив, що ще занадто рано говорити про те, чи призведе уповільнення зростання до стагнації. Єврокомісар посилається на "певні позитивні фактори, успадковані від другої половини 2021 року", як-от низький рівень безробіття і дуже високий рівень накопичення заощаджень.

"Ризик стагнації також буде дуже сильно залежати від тривалості війни", — додав Джентілоні.

Нагадаємо, Туреччина зменшить залежність від російського газу вже найближчими тижнями. Водночас Італія може стати незалежною від російського газу вже до другої половини наступного року.

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