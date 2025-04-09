Євросоюз скасує торговельний безвіз для України / © ТСН.ua

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У червні цього року Євросоюз припинить дію антикризових заходів для підтримки української економіки через повномасштабне вторгнення РФ, який називають «торговельним безвізом».

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ в Європарламенті єврокомісара із сільського господарства Крістофа Гансена

“Поточні заходи в будь-якому випадку будуть скасовані. Рада дуже чітко заявила, що можливості продовження немає", - заявив він, посилаючись на позицію країн-членів ЄС.

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Гансен додав, що Комісія готує нову систему тарифних квот, але «не на такому рівні», як сьогоднішній необмежений доступ. Водночас він запевнив, що результат буде більш сприятливим для України, ніж повернення до умов угоди про вільну торгівлю, яка діяла до вторгнення.

ЄС призупинив мита та квоти навесні 2022 року і потім продовжував дію цього режиму, хоча деякі обмеження на обсяги імпорту, наприклад, цукру та птиці, згодом були додані.

Термін цього заходу спливає 5 червня, і він не буде продовжений.

Режим безмитної торгівлі для України критикували фермери таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, стверджуючи, що приплив дешевої української продукції завдав шкоди їхнім сільськогосподарським ринкам.

Українські чиновники та фермерські асоціації попереджають, що припинення дії нинішніх правил може призвести до скорочення експорту на 3,3 млрд євро та падіння ВВП на 2,5%. Київ сподівався, що Брюссель представить нові пропозиції, але цього поки що не сталося.

У четвер Гансен зустрінеться з міністром сільського господарства України Віталієм Ковалем, щоб обговорити подальші кроки, розповіли чиновники, знайомі з графіком єврокомісара.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий вести переговори зі США щодо скасування мит на промислові товари.