ЄС офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту

Від 4 червня в Євросоюзі тимчасово призупиняють усі збори з товарів, які надходитимуть до ЄС з України, нові правила діятимуть один рік.

У Євросоюзі набувають чинності ухвалені раніше Європарламентом і Радою ЄС рішення, які повинні допомогти відновленню українського бізнесу, що постраждав унаслідок російської агресії.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 червня, на сайті Офіційного журналу ЄС.

Регуляторні правила, якими Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок, почнуть працювати від 4 червня 2022 року. Передбачено, що вони діятимуть до 5 червня 2023 року.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - прокоментувала це нововведення речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити до ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, запроваджене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.

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