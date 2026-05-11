ЄС переносить перший транш кредиту Україні — ЗМІ дізналися про нові строки виплат

ЄС не встигне надати Україні перший транш кредиту на €90 млрд наступного тижня. Кошти очікуються не раніше червня 2026-го.

Перший транш допомоги Україні від ЄС на €90 млрд затримується / © pexels.com

Європейський Союз не зможе перерахувати Україні перший транш у межах кредитної програми на 90 млрд євро у травні.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на дані джерел у європейських дипломатичних колах.

За інформацією ЗМІ, фактичне надходження коштів очікується не раніше початку червня.

Що відомо про перший транш допомоги від ЄС

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС сподівається розпочати перші виплати вже найближчим часом. Водночас співрозмовники в дипломатичних структурах уточнюють, що графік зміщується на кілька тижнів.

За інформацією джерел, основні домовленості щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС уже фіналізовані.

Наступний крок — внутрішнє погодження документів у Верховній Раді та відповідних інституціях Єврокомісії.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі під час брифінгу зазначив, що у реалізації кредитної програми досягнуто суттєвого прогресу, однак частина процедур ще перебуває на завершальному етапі.

За його словами, ЄС залишається налаштованим здійснити перше фінансування в межах другого кварталу 2026 року. Йдеться приблизно про 9 млрд євро, які планують розподілити між оборонними та бюджетними потребами України: 5,9 млрд євро — на оборону, ще 3,2 млрд — у межах програм макрофінансової підтримки. Також триває узгодження списків оборонної допомоги.

Кредит на 90 млрд євро був погоджений лідерами ЄС у грудні 2025 року для фінансування потреб України у період 2026-2027 рр. У січні-лютому 2026 року ЄС затвердив необхідні законодавчі механізми для запуску програми.

Водночас процес впровадження супроводжувався політичними дискусіями всередині ЄС, зокрема через позицію окремих держав-членів, що впливали на темпи ухвалення рішень.

