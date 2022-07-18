Наразі загальна сума військової допомоги Україні сягнула 2,5 млрд євро.
ЄС погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро в межах програми Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).
Про це повідомляє Голова Європейської Ради Шарль Мішель у дописі на своїй сторінці Twitter.
Таким чином наразі загальна сума військової допомоги Україні сягнула 2,5 млрд євро.
"Щиро дякуємо європейським партнерам за потужну підтримку! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Довідково: Європейський фонд миру був створений ЄС у 2021 році зокрема для допомоги країнам-партнерам у зміцненні ситуації з безпекою. Його головною метою є запобігання конфліктам, збереження миру, зміцнення міжнародної стабільності й безпеки.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.
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