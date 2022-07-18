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ЄС погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

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ЄС погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Фото: Посольство США в Україні/Twitter

Наразі загальна сума військової допомоги Україні сягнула 2,5 млрд євро.

ЄС погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро в межах програми Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).

Про це повідомляє Голова Європейської Ради Шарль Мішель у дописі на своїй сторінці Twitter.

Таким чином наразі загальна сума військової допомоги Україні сягнула 2,5 млрд євро.

"Щиро дякуємо європейським партнерам за потужну підтримку! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Довідково: Європейський фонд миру був створений ЄС у 2021 році зокрема для допомоги країнам-партнерам у зміцненні ситуації з безпекою. Його головною метою є запобігання конфліктам, збереження миру, зміцнення міжнародної стабільності й безпеки.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

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