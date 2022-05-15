ЄС розглядає обмеження ціни на газ у випадку перебоїв у постачанні з Росії - ЗМІ

ЄС розглядає обмеження ціни на газ у випадку перебоїв у постачанні з Росії - ЗМІ

У Євросоюзі зростає занепокоєння щодо поставок російського газу, особливо на тлі припинення прокачки до Польщі та Болгарії.

Європейський Союз може обмежити ціни на природний газ, якщо Росія – один з найбільших постачальників значно обмежить або перекриє потік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт документа Єврокомісії.

Європейська комісія планує заходи щодо втручання на енергетичний ринок як частину пакету заходів із заміни імпорту російського газу після вторгнення в Україну.

Документ має рекомендувати узгодити спільні принципи для підготовки до надзвичайної ситуації та нестачі газу в регіоні або в усьому ЄС, коли ринки газу більше не зможуть відповідати попиту та пропозиції.

Занепокоєння щодо поставок газу тисне на європейські енергетичні ринки, оскільки Москва мститься через санкції ЄС своїми обмеженнями щодо деяких газових компаній регіону. Важливим питанням протягом тижнів також була невизначеність щодо того, як імпортери з ЄС повинні платити за російський газ, щоб уникнути порушення санкцій.

Введення максимальної регульованої ціни в надзвичайній ситуації буде обмежено її тривалістю, а ринкова ціна повинна використовуватися якомога довше, йдеться в проєкті комісії. Ухвалення Єврокомісією очікується 18 травня, але до того часу він ще може зазнати змін.

Зокрема, урядам хочуть дозволити розширити регулювання роздрібних цін на природний газ, а сировинним торговцям можуть розробити механізм екстрена підтримка ліквідності для торговців сировинними товарами та інші.

Заходи мають бути тимчасовими і не застосовуватимуться після початку червня 2023 року.

Нагадаємо, Шольц розповів, чи готова Німеччина відмовитись від російського газу.

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