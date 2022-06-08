ЄС розгляне конфіскацію активів РФ для відновлення України - Шарль Мішель

Він підкреслив, що Росія має заплатити за всі страждання і руйнування України.

Росія повинна заплатити за всі руйнування в Україні. Це буде справедливе рішення.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту щодо підсумків спеціальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС 30-31 травня, пише "Укрінформ".

"Росія жорстоко руйнує Україну, і буде лише справедливо, якщо Росія, як агресор, заплатить за відновлення країни. Ми погодилися розглянути можливості конфіскації активів осіб та установ Росії, що знаходяться під санкціями, відповідно до законів ЄС та міжнародного законодавства. Це може допомогти у фінансуванні відновлення України", - наголосив він.

Президент Європейської Ради також зазначив, що лідери ЄС обговорили шляхи взаємодії з міжнародними партнерами, щоб українська влада могла отримати кошти для здійснення необхідних платежів та надання базових послуг населенню – близько 5 млрд євро щомісяця.

"Ми погодилися надати до 9 млрд євро макрофінансової допомоги для України, а також розглянули потреби на реконструкцію України: негайно зараз і на майбутнє, - у чому ЄС має і буде лідером у просуванні вперед", - сказав Мішель.

Нагадаємо, Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд доларів.

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