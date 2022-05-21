ЄС скасував на рік мита на українські товари: радник президента пояснив, що це означає

ЄС скасував на рік мита на українські товари: радник президента пояснив, що це означає

Як пояснив радник президента Олег Устенко, коли немає квот, це означає, що можна продавати багато продукції на території ЄС та ще й без митних тарифів.

Євросоюз скасував на рік мита на українські товари.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник президента України Олег Устенко.

"Коли зараз прибирають мита, які були встановлені в Європейському Союзі лише на один рік, це означає в принципі, що ця система буде працювати і далі. Бо як ви знаєте, в червні ми розраховуємо на те, що отримаємо статус країни-кандидатки в члени Європейського Союзу, а вже після цього періоду триватиме процес вступу до ЄС, приведення повністю у відповідність нашого законодавства з європейським. Це означає, що торгівельний режим буде зберігатися саме таким, який зараз його зробили", - зазначив він.

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Устенко пояснив, що означає запровадження цього безтарифного режиму.

"Європейський Союз - наш головний торгівельний партнер. До 24 лютого приблизно 40% від нашого експорту продавалося на території ЄС. Це означає, що приблизно в кожній гривні, яку ми з вами тут отримували, близько 20% з цієї гривні оплачували споживачі, які перебувають в ЄС. Але коли ми постачали нашу продукцію на територію ЄС, наші експортери сплачували мита. Це декількасот мільйонів доларів мита. Але що стосується цілого режиму найбільшого сприяння, який зараз було запроваджено, найголовніше там, на мій погляд, було повністю прибрані так звані квоти, тобто кількісні обмеження, які були для наших експортерів. Це стосується і металургів, і сільського господарства", - зазначив він.

Тобто, як уточнив радник президента, коли немає квот, це означає, що можна продавати багато продукції на території ЄС та ще й без митних тарифів.

"Це підтримка наших експортерів, а це - підтримка економіки України, де до 45% ВВП - це експорт. Тобто це сприятиме всій українській економіці, я вже не кажу і про доходи державного бюджету. І це сприятиме більш стабільному курсу гривні", - наголосив він.

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