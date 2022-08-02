ЄС теж має покарати державу-терористку: Зеленський про нові санкції Канади та США проти Росії

Зеленський подякував США та Канаді за нові санкційні обмеження проти Росії.

Президент наголосив, що Євросоюз також повинен запроваджувати санкції проти держави-терористки.

Про це президент сказав 2 серпня під час традиційного звернення до українців.

"Маємо й чергові рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну – Сполучені Штати й Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження. Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі та зброю, щоб "зупинити цю орду".

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