ЄС відмовиться від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року

План відмови підготують до кінця травня 2022 року.
Європейський Союз готує поетапний план відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.
Про це у Твіттері написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Це (відмова від російських енергоносіїв – ред.) буде підкріплено необхідними національними та європейськими ресурсами. І ми запропонуємо варіанти оптимізації структури ринку електроенергії, щоб він краще підтримував "зелений перехід", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
План відмови підготують до кінця травня, зазначила вона.
Раніше стало відомо, що від моменту вторгнення РФ в Україну економіка країни-агресора зазнала найгіршого падіння від 90-х років. ВВП Росії скоротилося на $30 млрд, або 9% у 2022 році.
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