ЄК виплатив Україні перший транш із великого пакета допомоги на 50 млрд євро: скільки отримав Київ

За словами Борреля, пакет фінансової допомоги ЄС спрямований на відновлення, реконструкцію та модернізацію України.

Європейська комісія (ЄК) направила Україні перший транш фінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро. Розмір першого траншу склав 4,5 млрд євро.

Про це на брифінгу в Брюсселі у середу, 20 березня, за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

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"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав Боррель.

Він додав, що 21 березня Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до союзу.

Додамо, що наприкінці лютого Рада ЄС затвердила надання Україні 50 млрд євро допомоги, відповідного до якого Україна протягом 2024-2027 років отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд становлять гранти.

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