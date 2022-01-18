ЄС зняв обмеження на ввезення товарів птахівництва з України

Обмеження стосувалися саме карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби.

Від 17 січня Європейський Союз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли від грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на території нашої країни випадків високопатогенного грипу птиці.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

"Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", — розповіла очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Повідомляється, що у грудні 2020 року ЄС ввів обмеження на імпорт товарів птахівництва з України через виявлені випадки високопатогенного грипу птиці.

Обмеження стосувалися саме карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби. Водночас продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що встановлені обмеження вдалося повністю зняти завдяки проведеній роботі з "ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби".

Нагадаємо, нещодавно на Львівщину з Туреччини завезли смажені фісташках у шкарлупі, в яких виявили афлатоксини - токсичні і канцерогенні речовини. Держпродспоживслужба закликала операторів ринку негайного вилучити цей товар з обігу та письмово поінформувати компетентні органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів.

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