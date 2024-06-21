Євген Руденко: Повна анонімність та конфіденційність у сфері DeFi частіше міф, ніж реальність

Експерт із блокчейн та децентралізованих фінансів, президент Благодійної організації 2x.Energy Євген Руденко опублікував статтю, присвячену питанням анонімності та конфіденційності у децентралізованих фінансових системах (DeFi). У статті він розглядає рівень анонімності, що надається платформами DeFi, і наголошує, що більшість із них, включаючи Ethereum, забезпечують лише псевдонімність, коли використовуються публічні адреси замість реальних імен.

Для підвищення рівня конфіденційності, за словами Руденка, сучасні платформи застосовують передові криптографічні методи, такі як zk-SNARKs, що дозволяє приховувати деталі транзакцій. Як приклади платформ з високим рівнем конфіденційності Руденко наводить Tornado Cash та Railgun. Tornado Cash використовує zk-SNARKs для приховування джерел та цілей транзакцій, забезпечуючи анонімність за рахунок змішування депозитів користувачів. Railgun також застосовує цю технологію для захисту даних про транзакції, запобігаючи їх відстеженню.

"Більшість DeFi-платформ, таких як Ethereum, забезпечують псевдонімність, а не повну анонімність. Тобто, публічні адреси використовуються замість реальних імен - це дозволяє приховати особу користувача. Однак усі транзакції є публічними і, у разі потреби, можуть бути відстежені за цими адресам", - зазначає Євген Руденко.

Він також відзначає переваги та ризики анонімності в DeFi. Серед переваг – захист особистих даних та свобода фінансових операцій без розкриття особистості. Що, у свою чергу, несе загрозу використання таких платформ для незаконних цілей, а також ризики можливих технічних уразливостей та потенційних регуляторних проблем.

Євген Руденко наголошує, що майбутнє DeFi залежатиме від здатності індустрії знайти баланс між анонімністю та необхідністю регулювання, що дозволить забезпечити сталий розвиток екосистеми децентралізованих фінансів.