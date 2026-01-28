ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
1 хв

Євро б'є рекорди: який курс у банках 28 січня

В українських банках середній курс купівлі одного євро становить 50,97 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс євро в Україні.

Курс євро в Україні. / © Державна фіскальна служба України

На середу, 28 січня, Нацбанк встановив офіційний курс євро до гривні на позначці 51,23 грн за одне євро. Втім, у банках середній курс купівлі наблизився до 51 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Дані на сайті Мінфіну свідчать про те, що середній курс купівлі одного євро у банках становить 50,97 грн, а продаж — 50,72 грн.

Євро в обмінниках зросло на 18-28 коп. Середній курс продажу досягнув 51,76 грн. Наразі великі банки продають валюту вище 51,50 грн, а деякі — навіть понад 51 грн.

Купівля євро у банках

  • «ПриватБанк» — 50,70 грн

  • «Ощадбанк» — 51,05 грн

  • «Укрсиббанк» — 50,90 грн

  • «ПУМБ» — 50,80 грн

  • «Райффайзен Банк» — 50,30 грн

  • «МТБ Банк» — 51,00 грн

  • «Сенс Банк» — 51,10 грн

Продаж євро у банках

  • «ПриватБанк» — 51,70 грн

  • «Ощадбанк» — 51,80 грн

  • «Укрсиббанк» — 51,85 грн

  • «ПУМБ» — 51,50 грн

  • «Райффайзен Банк» — 51,43 грн

  • «МТБ Банк» — 51,80 грн

  • «Сенс Банк» — 51,75 грн

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на середу, 28 січня. Вартість долара зменшилася на 17 коп. - до 42,95 грн. Втім, євро злетіло аж на 16 коп.

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie