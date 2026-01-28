Євро б'є рекорди: який курс у банках 28 січня

Курс євро в Україні. / © Державна фіскальна служба України

На середу, 28 січня, Нацбанк встановив офіційний курс євро до гривні на позначці 51,23 грн за одне євро. Втім, у банках середній курс купівлі наблизився до 51 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Дані на сайті Мінфіну свідчать про те, що середній курс купівлі одного євро у банках становить 50,97 грн, а продаж — 50,72 грн.

Євро в обмінниках зросло на 18-28 коп. Середній курс продажу досягнув 51,76 грн. Наразі великі банки продають валюту вище 51,50 грн, а деякі — навіть понад 51 грн.

Купівля євро у банках

«ПриватБанк» — 50,70 грн

«Ощадбанк» — 51,05 грн

«Укрсиббанк» — 50,90 грн

«ПУМБ» — 50,80 грн

«Райффайзен Банк» — 50,30 грн

«МТБ Банк» — 51,00 грн

«Сенс Банк» — 51,10 грн

Продаж євро у банках

«ПриватБанк» — 51,70 грн

«Ощадбанк» — 51,80 грн

«Укрсиббанк» — 51,85 грн

«ПУМБ» — 51,50 грн

«Райффайзен Банк» — 51,43 грн

«МТБ Банк» — 51,80 грн

«Сенс Банк» — 51,75 грн

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на середу, 28 січня. Вартість долара зменшилася на 17 коп. - до 42,95 грн. Втім, євро злетіло аж на 16 коп.