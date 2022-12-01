Євро дорожчає, долар - без змін: курс валют на 1 грудня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40 грн за долар., курс євро до гривні підвищився на 30 копійок - до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 1 грудня курс долара становить 40,40 грн/дол., євро коштує 41,40 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні - 36,57 грн/дол. За прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, фіксований курс долара в Україні до кінця року навряд чи зміниться.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). Своєю чергою у МВФ зазначили, що наступного року в Україні відновиться зростання економіки, проте воно буде дуже незначним.

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