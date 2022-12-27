Євро і долар поповзли вгору: курс валют на 27 грудня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 27 грудня, зріс на 20 копійок і складає 40,40 грн за долар., курс євро до гривні також здорожчав на 20 копійок - до 42,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,90 грн/дол., євро – 41,40 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

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Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол. За прогнозами експертів, до кінця 2022 року він на тому ж рівні і залишиться.

Нагадаємо, що у бюджеті- на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол.

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