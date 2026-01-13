Євро наблизився до 51 гривні: банкір відповів, чи варто купувати валюту

Курс валют. / © Національний банк України

Станом на 13 січня середній курс продажу євро зріс на 22 коп. — до 50,92 грн. Загалом від 1 січня євро додав у ціні 82 коп. Долар коштує 43,58 грн, що на гривню більше, ніж на початку місяця.

Чи варто скуповувати валюту, розповів банкір Сергій Мамедов у коментарі «РБК.Україна».

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,98 грн, а євро — по 50,17 грн.

На міжбанку після торгів 12 січня курс долара перебував на рівні 43,28-43,31 грн за долар. Курс євро на міжбанку становив 50,55-50,57 грн.

Експерт каже, що на сьогодні Нацбанк має найбільші міжнародні резерви — 57 млрд доларів. Саме тому говорити про дефіцит валюти в Україні (як причину зростання курсу) не варто.

З його слів, у найближчі два-три місяці покупцям валюти навряд чи вдасться зіграти на курсовій різниці, особливо, якщо інвестиція становить менше 1 тисячі доларів. Ймовірно, що пікові значення вартості валюти в першому кварталі цього року вже пройдено. Крім того, для отримання прибутку має виникнути необхідна різниця в курсах (під час продажу валюти в майбутньому).

«Тому я б не радив скуповувати валюту „на всі гроші“ в надії заробити. Адже інфляція властива не тільки Україні, а й США та ЄС. „Заморожування“ коштів у валюті не гарантує втрати їхньої купівельної спроможності, якою б стійкою валюта не була», — додав Сергій Мамедов.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий пояснив, чому зростає курс долара. З його слів, ця тенденція пов’язана з тим, що попит на валюту перевищує її пропозицію. Це може тривати до кінця січня. Пізніше попит на долар почне знижуватися і офіційний курс зафіксується на певних показниках.