Євро замість долара: в НБУ розповіли, як в Україні відбуватиметься перехід

Нацбанк України планує замінити курсоутворювальну валюту – замість долара цю роль виконуватиме євро. Але для пересічних українців цей перехід, як обіцяють в НБУ, відбудеться повільно й непомітно. Втім, конкретних термінів впровадження цього важливого кроку наразі не озвучують.

Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю каналу "Ми – Україна".

За словами Рожкової, в умовах воєнного стану не на часі відмовлятися від долара заради прив'язування курсу до валюти ЄС.

"Зараз, у період викликів, пов'язаних насамперед з війною, які самі собою є шоком для економіки, можливо, це не найкращий час... Ми уникатимемо будь-яких шоків", – зауважила заступниця голови НБУ.

Водночас Рожкова зазначила, що переведення механізму утворення курсу гривні з долара на євро буде корисним для української економіки. Це також буде ще одним кроком у напрямку євроінтеграції та підкреслить намір України стати повноправним членом ЄС.

"Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться. Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми повинні мати прив'язку до тієї валюти, в якій проводять більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє, як і наше членство у ЄС", – наголосила вона.

Катерина Рожкова уточнила, що наразі конкретні терміни зміни курсоутворювальної валюти не обговорюються.

"Коли і як [це станеться – ред.] – це інше питання", – підсумувала перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що мають достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку в Україні. Дефіциту іноземної валюти та ажіотажного попиту на неї не спостерігається.

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