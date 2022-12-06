Євро здешевшав, долар - без змін: курс валют на 6 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 6 грудня, залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

Днем раніше, 5 грудня, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,30 грн/дол., євро коштував 41,95 грн/євро.

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Варто зазначити, що за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, фіксований курс долара, встановлений Нацбанком, до кінця цього року не зміниться. Він залишиться на рівні 36,57 грн/дол, оскільки підстав для здешевшання гривні, за словами Гетманцева, наразі немає.

Водночас у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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