Євро здорожчав, долар - без змін: курс валют на 2 січня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 2 січня, залишився на рівні попереднього показника – 40,50 грн за долар., курс євро до гривні здорожчав на 15 копійок – до 42,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол., євро – 41,45 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол.

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Водночас за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Своєю чергою, у Нацбанку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.

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