Єврокомісія попередила про загрозу стрімкого зростання цін на газ: названо причини

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен закликав країни ЄС не зволікати з наповненням підземних сховищ газу (ПСГ). Затримка може спровокувати жорстку конкуренцію за ресурси та аномальний стрибок цін вже цього літа.

Цінова загроза та фактор війни

Основним драйвером тривожних прогнозів став конфлікт за участю Ірану, який безпосередньо впливає на стабільність світових енергетичних ринків. У листі до держав-членів ЄС, який опинився у розпорядженні Bloomberg, Дан Йоргенсен наголосив, що Брюссель прагне пом’якшити наслідки війни та уникнути цінового шоку.

Хоча наразі енергетична безпека ЄС залишається відносно стабільною завдяки обмеженій залежності від імпорту безпосередньо з зони конфлікту, статус Євросоюзу як нетто-імпортера робить його вразливим.

«Високі та волатильні світові ціни, що є наслідком конфлікту, можуть суттєво вплинути на процес закачування газу в сховища ЄС», — застерігає єврокомісар.

Удари по інфраструктурі та дефіцит LNG

Ситуація ускладнюється атаками Ірану на об’єкти виробництва зрідженого природного газу (LNG) у Катарі. За попередніми оцінками, відновлення пошкоджених потужностей може тривати до п’яти років.

Попри те, що частка близькосхідного газу в енергобалансі ЄС є невеликою, вихід з ладу великих постачальників посилює глобальну конкуренцію за вільні обсяги палива, що вже призвело до зростання котирувань на європейських хабах.

Нові правила гри: гнучкість замість жорстких лімітів

Аби стабілізувати ринок, Єврокомісія пропонує країнам-членам діяти стратегічно: починати закачування негайно, щоб не купувати газ на піку цін влітку.

Рекомендовану ціль наповнення сховищ пропонують встановити на рівні 80% (замість попередніх вищих показників).

Країнам дозволено відхилятися від цієї мети на 10-15 відсоткових пунктів у разі несприятливих ринкових умов.

Кінцевий термін виконання зобов’язань щодо заповнення сховищ залишається незмінним — 1 грудня.

