Єврокомісія підтримала новий фінансовий пакет Україні: Шмигаль зробив гучну заяву

Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Європейська комісія підтримала новий фінансовий пакет Україні, у межах якого планується виділення майже 4,2 млрд євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", - написав український політик.
Шмигаль подякував Єврокомісії за "позитивну оцінку прогресу України" та президентці Урсулі фон дер Ляєн за "незмінну підтримку".
"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - підсумував він.
Нагадаємо, Велика Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги.
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