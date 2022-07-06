Єврокомісія підтримує конфіскацію активів РФ на користь України, готується правова основа - Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія розглядає можливість використання заморожених російських активів для відновлення України та готує для цього відповідні правові умови.

Про це сьогодні, 6 липня, у Страсбурзі під час пресконференції заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що це справа справедливості – розглянути це питання. Ми працюємо над правовою основою, щоб активи росії і частково активи олігархів могли бути використані для відновлення України", - сказала вона.

Вона зауважила, що міжнародна конференція з відновлення України, яка щойно відбулася в швейцарському Лугано, була дуже успішною, оскільки змогла поєднати багато ініціатив та зосередити їх на реалізації головних принципів відновлення України.

"Безумовно, має бути запроваджена система управління, яка буде компетентною, підзвітною, переконливою для всіх ініціатив, що отримають фінансування та поєднають інвестиції з реформами для відновлення України", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, відбудова українських міст нагадуватиме досвід повоєнної Варшави.

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