Єврокомісія пропонує Україні безпрецедентну фінансову допомогу: 1,5 мільярда євро щомісяця

Загальний розмір пакету підтримки від Євросоюзу становитиме до 18 мільярдів євро на 2023 рік.

У середу, 9 листопада, Європейська комісія запропонувала надати Україні "безпрецедентний" пакет фінансової допомоги, який виплачуватиметься регулярними частинами, починаючи від 2023 року.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Єврокомісії.

“Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових фінансових потреб України на 2023 рік, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3–4 млрд євро на місяць”, - йдеться у повідомленні.

На яких умовах надається допомога

Чиновники Євросоюзу наголосили, що підтримка, яка надається Україні, “має супроводжуватися аналогічними зусиллями” інших великих донорів, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

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“Завдяки цьому пакету Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати й пенсії та підтримувати роботу основних державних послуг, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією в її загарбницькій війні, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости”, – зазначає у своїй заяві Єврокомісія.

Підтримка, яка надається Україні, зауважили в ЄС, повинна “супроводжуватися реформами для подальшого зміцнення верховенства права, ефективного управління, боротьби з шахрайством і корупцією в Україні”.

Як працюватиме цей пакет

Кошти будуть надані через позики, які будуть погашені протягом максимум 35 років, починаючи від 2033 року.

ЄС також пропонує покривати витрати України на відсоткову ставку за рахунок додаткових платежів.

Країни-члени ЄС і треті країни також зможуть додати більше коштів, які будуть використовуватися як гранти, “якщо вони цього забажають”.

Щоб забезпечити кошти для позик, комісія пропонує запозичувати на ринках капіталу за допомогою “стратегії диверсифікованого фінансування”.

Реакція українського уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав пропозицію Європейської комісії “дуже важливою ініціативою, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги”.

“Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", – написав у Twitter очільник українського уряду.

Вдячний @vonderleyen і @VDombrovskis за дуже своєчасне рішення про надання пакета макрофінансової допомоги розміром 18 мільярдів євро.

Така підтримка ще більше зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги.#StrongerTogether #UkraineWillWin — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 9, 2022

Він також подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

"Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС", – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що макрофінансова допомога від Євросоюзу стала результатом більш ніж піврічних переговорів.

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