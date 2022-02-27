Єврокомісія розгляне синхронізацію України з європейською мережею та санкції

Єврокомісія розгляне синхронізацію України з європейською мережею та санкції

Сімсон анонсувала санкції проти Росії, який для неї будуть дуже болючими.

У понеділок, 28 лютого, Європейська комісія розгляне питання пришвидшеного приєднання української енергомережі до європейської.

Про це повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Європейська комісія завтра позачергово збереться. На повістці дня: енергетична безпека для України та ЄС, синхронізація України з європейською мережею та санкції", - написала вона у Twitter.

Як відомо, Міністерство енергетики України підписало наказ про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Енергосистема України успішно пройшла ізольований режим.