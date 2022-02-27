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Єврокомісія розгляне синхронізацію України з європейською мережею та санкції

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Єврокомісія розгляне синхронізацію України з європейською мережею та санкції

Associated Press

Сімсон анонсувала санкції проти Росії, який для неї будуть дуже болючими.

У понеділок, 28 лютого, Європейська комісія розгляне питання пришвидшеного приєднання української енергомережі до європейської.

Про це повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Європейська комісія завтра позачергово збереться. На повістці дня: енергетична безпека для України та ЄС, синхронізація України з європейською мережею та санкції", - написала вона у Twitter.

Як відомо, Міністерство енергетики України підписало наказ про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Енергосистема України успішно пройшла ізольований режим.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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