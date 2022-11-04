Єврокомісія шукає можливість направити заморожені російські активи на відбудову України

Євросоюз вивчає можливість залучення заморожених коштів Центрального банка РФ для відбудови України після війни.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Джерела повідомляють, що експертам з правових питань доручили розглянути можливість конфіскації заморожених російських активів. Зокрема, спеціалісти повинні вияснити, наскільки обтяжуюче це буде зробити з юридичної точки зору.

Оскільки російська агресія проти України триває вже дев'ятий місяць, а введені санкції ніяк не вплинули на рішення Кремля зупинити війну, у ЄС розглядають варіант конфіскації всіх російських активів.

У Євросоюзі кажуть, що таким чином хочуть змусити Росію заплатити за ті руйнування, які вона завдала Україні.

"Лідери ЄС попросили представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", - сказав речник Крістіан Віганд, додавши, що робота триває.

Водночас розглядається варіант, коли заморожені активи будуть зберігатись до тих пір, коли Росія почне добровільно брати участь у відбудові України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія опублікувала звіт щодо ризиків відмивання російських грошей і фінансування тероризму в ЄС.

Також ми інформували, що Раніше стало відомо, що уряд Люксембургу ухвалив рішення заморозити російські активи на суму 2,5 мільярда євро.

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