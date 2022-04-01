Українці в країнах ЄС зможуть обміняти гривні на іноземну валюту: Єврокомісія схвалила відповідну пропозицію

Відповідну пропозицію ще має схвалити Рада ЄС.

Єврокомісія схвалила пропозицію щодо конвертації готівкової гривні у валюту в країнах ЄС, які приймають біженців з України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву Єврокомісії.

Також читайте Рух України до членства у ЄС: президент України та голова Європейської ради обговорили ключові питання

Так, однією з нагальних потреб біженців з України є конвертація готівкової гривні у валюту тієї країни, де українець знайшов прихисток.

"Ця пропозиція сприятиме скоординованому підходу всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто втікає з України, однакові умови для конвертації своїх гривень у місцеву валюту незалежно від держави-члена, яка їх приймає" — пояснили в Єврокомісії.

Деякі країни ЄС розглядають можливість створення таких національних схем, які дозволятимуть обмінювати одній особі обмежену суму гривень.

"Схеми мають передбачати максимальні ліміти в 10 000 гривень на особу без комісій за офіційним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість схем має становити не менше трьох місяців" — зазначили в Єврокомісії.

У Єврокомісії також підкреслили, що таке рішення доповнюватиме гуманітарну допомогу, яку ЄС надає тим, хто втікає від війни в Україні.

Слід зазначити, що відповідну пропозицію ще має схвалити Рада ЄС.

Читайте також: