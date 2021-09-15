Єврокомісія схвалила виділення Україні другого траншу у 600 млн євро - президент Зеленський

Президент акцентував, що цей крок свідчить солідарності у боротьбі з коронавірусом.
15 вересня Європейська комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Президент України подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.
Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності та у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021
Нагадаємо, Україна та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), що входить до групи Світового банку, підписали дві кредитні угоди на загальну суму 411 млн доларів США. Відповідно до умов першої угоди, в якій, окрім МБРР, кредитором фігурує Фонд чистих технологій, кредитні кошти повинні бути витрачені, зокрема, на впровадження нових технологій на ПрАТ “Укргідроенерго”.