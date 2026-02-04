Європа дає Україні 90 мільярдів євро: чи вистачить цих грошей для перемоги

Євросоюз погодив виділення Україні великого пакету фінансової допомоги / © УНІАН

У середу, під час засідання під головуванням Кіпру, представники країн-членів ЄС узгодили виділення кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування обороноздатності України. Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос наголосив, що це фінансування допоможе забезпечити стійкість нашої країни перед обличчям жорстокої війни.

Про деталі угоди та кулуарні суперечки навколо неї повідомляє POLITICO.

На що підуть гроші та де купуватимуть зброю

Головним предметом дискусій серед країн ЄС стало питання розподілу коштів та вибору постачальників озброєння. За затвердженим планом, одна третина суми буде спрямована на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта коштів піде безпосередньо на оборонні витрати.

Франція наполягала на тому, щоб максимальна частина коштів залишалася всередині блоку і витрачалася на закупівлі у європейських оборонних компаній, аргументуючи це тим, що відсотки за кредитом покривають платники податків ЄС. Проте Німеччина, Нідерланди та країни Скандинавії виступили за надання Україні більшої гнучкості, аби Київ міг оперативно отримувати необхідне.

У результаті було досягнуто компромісу, який дозволяє Україні купувати ключові види озброєння у третіх країн, зокрема у США та Великої Британії. Це дозволено у випадках, коли в ЄС немає аналогів необхідної продукції або коли існує нагальна потреба у швидкому постачанні систем ППО, боєприпасів для винищувачів чи далекобійної зброї.

Умови виплат та погашення боргу

Тепер угоду має затвердити Європейський парламент, після чого Київ зможе отримати перші транші. Очікується, що цього року до України надійде 45 мільярдів євро, а решта суми буде виплачена протягом 2027 року.

Унікальність цього кредиту полягає в умовах його погашення, які прямо залежать від результатів війни та дій Росії. Україна повертатиме кошти лише за умови, що Москва припинить повномасштабне вторгнення та виплатить репарації, а якщо Кремль відмовиться платити, ЄС розгляне можливість використання заморожених російських активів.

Чи вистачить цих коштів для перемоги

Попри значну суму, цей пакет допомоги є лише частиною необхідного фінансування і не закриває повністю бюджетний дефіцит Києва. За оцінками МВФ, Україні потрібно щонайменше 135 мільярдів євро для забезпечення військових та бюджетних потреб у цьому та наступному роках.

Навіть з урахуванням очікуваних додаткових 8 мільярдів доларів від МВФ, фінансовий розрив залишається суттєвим. Паралельно посадовці США та ЄС працюють над довгостроковим планом відновлення України, який передбачає залучення 800 мільярдів доларів, але реалізація цього задуму можлива лише після повного припинення бойових дій.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України досяг рекорду. Лише за рік він збільшився майже на третину і перевищив 9 трлн гривень.