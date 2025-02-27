Європа не передасть Україні заморожені активи РФ без згоди Москви: названо причини

Європейські країни не будуть чіпати заморожені російські активи для фінансування України і передадуть їх Києву тільки тоді, коли на це погодиться сама Москва.

Таку думку в етері Еспресо висловив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

Він заявив, що єдиний шанс для України отримати російські активи, це коли це дозволить сама Москва.

"Бо Франція, Німеччина та провідні країни Європейського Союзу проти. Чому вони проти? Тому що це суверенні активи Центрального банку. Вони мають дуже особливий статус у світовій ієрархії, у світовій фінансовій системі та міжнародному праві. І такого ще не було, щоб їх забирали. Це дуже ризиковано для європейських країн. Чому вони бояться? Бо з ними вже веде переговори Саудівська Аравія. І, я думаю, так само, але не публічно, комунікував Китай", - зауважив Фурса.

Він заявив, що якщо Франція та Німеччина передадуть російські заморожені активи Україні, то Китай та Саудівська Аравія будуть думати, що тримати свої активи у Європі небезпечно і шукатимуть інші місця.

"Є окреме питання, куди вони можуть перенаправити свої кошти. Я думаю, що якби Європа хотіла грати у гру "сталевими яйцями", вони б сказали "байдуже", оскільки Китаю більше немає куди перенаправити свої гроші, окрім Європи та США - більше немає великого ринку, де можна сховати свої кошти. Але Європа боїться так говорити з Китаєм чи Саудівською Аравією. Європа воліє не створювати для себе ризиків. І для європейських країн легше профінансувати це з власного бюджету, виділяючи гроші Україні, ніж чіпати ці російські активи", - наголосив Фурса.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз шукає способи конфіскувати у РФ частину заморожених 280 мільярдів доларів.

Ми раніше інформували, що у Польщі знайшли джерело фінансування військової допомоги Україні та захисту Європи від РФ.

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