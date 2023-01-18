Європа позбувається енергетичної залежності від Росії: у Норвегії відкрили ще одне родовище газу

На тлі відмови європейських країн від російських енергоносіїв у Норвегії продовжують успішні пошуки нових родовищ природного газу. Ще одне велике родовище відкрито на шельфі в Норвезькому морі.

Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії Equinor.

Розвідувальні свердловини у Норвезькому морі виявили поклади, які містять від 2 до 11 мільярдів кубометрів газу. Оскільки родовище розташоване неподалік від діючої газовидобувної інфраструктури, його можуть ввести в експлуатацію достатньо швидко.

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“Нам потрібно знайти більше газу на Норвезькому континентальному шельфі. Знахідки поблизу існуючої інфраструктури потребують меншого обсягу для комерційної розробки та можуть бути швидко запущені з низькими викидами CO 2”, - заявила старший віце-президент Equinor з розвідки та видобутку на півночі Грете Б. Хааланд.

Цього року це перше відкриття, яке зробили на норвезькому континентальному шельфі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.

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