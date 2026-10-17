Путін продовжує продавати газ Європі / © ТСН

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Країни Європейського Союзу збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), попри обіцянки припинити закупівлі російських енергоресурсів і позбавити Кремль коштів для ведення війни проти України. Упродовж січня — вересня до портів ЄС надійшло 12,18 млн тонн російського СПГ загальною вартістю 7,88 млрд євро. Це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє британське видання The Times із посиланням на звіт німецької екологічної організації Urgewald.

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За даними Urgewald, попри скорочення залежності від російських енергоресурсів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські країни продовжують витрачати мільярди євро на російський газ.

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Найбільша частка імпорту російського СПГ припала на Францію: її порти, за даними організації, прийняли близько трьох чвертей усього обсягу постачань до ЄС за перші дев’ять місяців року.

Агентство ЄС зі співпраці регуляторів енергетики повідомляло, що станом на травень Росія забезпечувала близько 12% постачань скрапленого природного газу до Євросоюзу. Російський СПГ надходить до Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів. Водночас трубопровідний газ із Росії продовжують отримувати Угорщина, Словаччина та Греція.

До повномасштабної війни залежність ЄС від російського газу була значно вищою: на початку вторгнення Росії на її частку припадало близько 45% загального імпорту газу до Євросоюзу. Однак нинішні обсяги закупівель СПГ свідчать, що повністю відмовитися від російського палива країнам блоку поки не вдалося.

Трамп звинувачував Європу в лицемірстві

Проблема закупівель російських енергоресурсів раніше стала предметом критики з боку президента США Дональда Трампа. Він звинувачував європейські країни в лицемірстві, заявляючи, що вони критикують його за укладання угод із Росією, водночас самі продовжують купувати російські енергоресурси.

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За словами Трампа, Європейський Союз закупив у Росії енергоресурсів на 250 млрд доларів. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак оцінював обсяг таких закупівель країнами ЄС із 2022 року в 302 млрд євро. Водночас Європейська комісія наводила нижчу оцінку — 197 млрд євро.

Ці цифри відрізняються залежно від джерела та методики підрахунку, однак усі вони свідчать про значні надходження, які Росія отримує від торгівлі енергоресурсами з європейськими країнами.

ЄС готується заборонити російський газ

Євросоюз уже розпочав поступове запровадження обмежень на імпорт російського газу. Навесні набула чинності заборона на короткострокові контракти на його постачання. Обмеження щодо довгострокових контрактів на російський СПГ мають запрацювати наприкінці року, тоді як повне припинення імпорту російського трубопровідного газу заплановане до вересня 2027 року.

Крім того, європейські країни зобов’язалися до наступного року припинити імпорт російської сирої нафти. Нині її частка становить приблизно 1–3% загального обсягу імпорту ЄС.

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Попри встановлені терміни, аналітики сумніваються, що Євросоюз зможе вчасно повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Серед основних ризиків вони називають низькі запаси газу та високі ціни на енергетичному ринку. Європейська комісія, зі свого боку, наполягає, що запланованих термінів буде дотримано.

В організації Urgewald наголошують, що продовження закупівель російського СПГ дозволяє Кремлю отримувати кошти на тлі триваючої війни проти України.

«Кожен додатковий місяць практично безперервної торгівлі СПГ означає додаткові доходи для Росії, тоді як Україна продовжує щодня зазнавати ракетних і дронових ударів», — заявив активіст Urgewald Себастьян Реттерс.

Нагадаємо, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що поновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним рішенням.

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