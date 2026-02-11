Європарламент схвалив новий кредит для України на 90 млрд євро: куди підуть гроші

Європарламент / © Associated Press

Європарламент схвалив кредит для України. Його розмір склав 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє Європейський парламент.

«Кредит на підтримку України допоможе задовольнити нагальні потреби України у фінансуванні на тлі агресивної війни Росії, яка триває вже п’ятий рік», — зазначається у повідомленні.

Що відомо про кредит від ЄС

У Європарламенті погодили кредит для України на 2026-2027 роки. Загальна сума — 90 млрд Євро. Віжомо, що:

30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через Механізм ЄС для України;

60 мільярдів євро буде виділено на зміцнення оборонного потенціалу України та підтримку закупівель військового обладнання, забезпечуючи своєчасний доступ до критично важливої ​​оборонної продукції.

Допомога надаватиметься відповідно до потреб України, як це визначено у фінансовій стратегії, підготовленій Україною та оціненій Комісією. Вона також потребуватиме схвалення Ради.

Раніше йшлося про те, що Євросоюз готує новий кредит для України.

«Ми просуваємося до ухвалення пакета обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки та ставимо за мету здійснити першу виплату на початку квітня», — наголосив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Як зауважив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ключову роль у досягненні домовленостей відіграли такі особи: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.