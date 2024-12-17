Європейська асоціація атомної енергетики підтримує добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Про це йдеться в листі генерального директора Асоціації на адресу голови профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Ми вважаємо цей проєкт корисним не тільки для України, але й для країн ЄС та бізнес-спільноти. Прийняття цього законопроєкту сприятиме розвитку цивільної ядерної галузі та підтримає амбітну мету щодо потроєння світового виробництва ядерної енергії, що було оголошено на конференції COP-28», – йдеться в листі.

Європейські компанії вже висловили зацікавленість у участі в проєкті як потенційні постачальники та субпідрядники, запевнили в NuclearEurope.

«Прийняття законопроєкту (про добудову блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС – ред.) дозволить швидко реалізувати проєкт і значно сприятиме відновленню енергетичного сектору України після війни», – зазначено в листі європейської асоціації.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року уряд України ухвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, готовність яких складає 80% та 25% відповідно.

Влітку 2024 року цей проєкт схвалив комітет Верховної Ради з питань енергетики.

Цей проєкт дозволить збільшити потужності атомної енергетики, що належить державі, на 2,2 ГВт.