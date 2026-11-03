Європейська Бізнес Асоціація повторно закликала НКРЕКП переглянути граничні ціни на електроенергію

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Асоціація повторно порушила це питання після оприлюднення 21 жовтня нового проєкту постанови НКРЕКП щодо граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

На думку експертів Комітету з енергетики ЄБА, чинні прайс-кепи можуть обмежувати комерційний імпорт електроенергії з ЄС у години дефіциту, а також погіршувати умови для розвитку газопоршневої, газотурбінної та когенераційної генерації й залучення приватних інвестицій.

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«Чинні цінові обмеження можуть стримувати можливості комерційного імпорту з ЄС для покриття дефіциту електроенергії, розвиток нової маневрової генерації (газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок) та залучення приватних інвестицій у нові генеруючі потужності», — ідеться у зверненні.

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В ЄБА також наголошують, що перегляд підходу до прайс-кепів має значення для подальшої інтеграції українського ринку електроенергії з ринком ЄС, зокрема впровадження market coupling.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що за чинних прайс-кепів імпорт електроенергії може бути комерційно невигідним, а взимку це здатне додатково збільшити дефіцит.

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