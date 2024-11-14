Єврокомісія також дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

"Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility. ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - наголосив глава уряду.

Він подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility — це програма фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу на 50 млрд євро 2024-2027 рр, що спрямують на фінансування українського держбюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Нагадаємо, раніше в ЄС ухвалили важливе рішення щодо фіндопомоги України. Як повідомлялося у серпні 2024 року, 4,2 млрд євро надавалося в рамках першого регулярного траншу програми Ukraine Facility.

Згідно з повідомленням, ці кошти призначені не лише для підтримки макрофінансової стабільності, але й для забезпечення функціонування державного управління України.

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