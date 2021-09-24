Європейська та українська митниці мають працювати за сумісними правилами - Мінфін

І митниці, і бізнесу необхідно впроваджувати нововведення.

24 вересня сучасні митні процедури обговорили за круглим столом представники Мінфіну, Держмитслужби, міжнародних партнерів, стейкхолдерів від бізнесу та громадськості.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Україна рухається у векторі, який визначено Конституцією України, – європейської інтеграції. Європа є нашим найбільшим торговим партнером, і тому важливо наближення та запровадження найкращих європейських практик – аби європейська і українська митниця працювали за сумісними правилами", - повідомляють у відомстві.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна запроваджує ряд європейських практик, зокрема і на митниці, які по принципу конструктора Building Bricks складаються із сумісних компонентів та утворюють єдину систему.

"Ми закінчили великий пласт законодавчих змін щодо запровадження програми АЕО, застосування NCTS, нових правил захисту прав інтелектуальної власності, які були запроваджені в тому числі за підтримки Команд підтримки реформ Мінфіну та Держмитслужби, а також прoєкту EU4PFM. Зараз і митниці, і бізнесу необхідно їх впроваджувати. Потрібне навчання, просвіта, промоція, щоб усі учасники процесу не лише мали права, а й знали, як ними скористатись", – зазначив директор департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.

Також у своєму виступі він окреслив процес реформування української митниці та розповів про новітні інструменти, що втілюються для спрощення і досягнення максимальної прозорості митних процедур.

"Прискорення митних оформлень має бути досягнуто за рахунок ефективно побудованої системи, а не за рахунок командно-адміністративних методів управління. За даними ЄС, наразі більше 80% операцій переміщуються із застосуванням різного роду спрощень. Тих спрощень, які почали запроваджуватися ще в 1990-х роках складно та повільно, а зараз переросли в комплексну систему сумісних компонентів. Ми рухаємося до партнерських відносин між бізнесом та митницею, яка має базуватися на таких компонентах", – підкреслив Олександр Москаленко.

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