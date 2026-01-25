- Дата публікації
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України - гендиректор Тімченко для The Times
Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати українську енергосистему.
Про це він заявив в інтервʼю The Times.
«Генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати електроенергетичну інфраструктуру країни», - йдеться в ньому.
Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів.
«Нам потрібне вживане або нове обладнання для відновлення наших електростанцій. Це необхідно, щоб мінімізувати дефіцит генерації електроенергії в країні, і, безумовно, нам також потрібна фінансова підтримка», - наголосив він.
Раніше Тімченко заявляв, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.