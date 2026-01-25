ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України - гендиректор Тімченко для The Times

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати українську енергосистему. 

Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України - гендиректор Тімченко для The Times

Про це він заявив в інтервʼю The Times.

«Генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати електроенергетичну інфраструктуру країни», - йдеться в ньому.

Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів.

«Нам потрібне вживане або нове обладнання для відновлення наших електростанцій. Це необхідно, щоб мінімізувати дефіцит генерації електроенергії в країні, і, безумовно, нам також потрібна фінансова підтримка», - наголосив він.

Раніше Тімченко заявляв, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie