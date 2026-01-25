Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України - гендиректор Тімченко для The Times

Реклама

Про це він заявив в інтервʼю The Times.

«Генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати електроенергетичну інфраструктуру країни», - йдеться в ньому.

Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів.



«Нам потрібне вживане або нове обладнання для відновлення наших електростанцій. Це необхідно, щоб мінімізувати дефіцит генерації електроенергії в країні, і, безумовно, нам також потрібна фінансова підтримка», - наголосив він.

Раніше Тімченко заявляв, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.