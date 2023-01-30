Європейські санкції проти російської металургії не працюють – СЕО Метінвест

Європейські санкції, запроваджені проти російської металургії, не працюють. Ба більше, ці санкції ставлять у дискримінаційні умови європейські компанії, які свідомо відмовилися від співпраці з Росією.

Адже вони не можуть конкурувати з тими компаніями, які продовжують купувати дешеву російську сировину.

Про це в інтерв'ю британському The Telegraf розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков, коментуючи запроваджені Євросоюзом санкції проти металургійної продукції з Росії.

«Введення деяких санкцій відстрочили, і вони почнуть працювати лише за кілька місяців, а то й років. А є такі санкції, які, як на мене, не працюють належно — наприклад, на імпорт сталевих напівфабрикатів до ЄС. Адже Росії дали квоту на постачання цих напівфабрикатів на найближчі два роки, і ця квота приблизно дорівнює середньому обсягу поставок російських напівфабрикатів до ЄС за останні п'ять років. Тож, у принципі, це навіть не обмеження», — наголосив він.

Водночас, він звернув увагу на те, що таким рішенням ЄС покарав ті європейські компанії, які свідомо відмовилися від російської продукції – адже тепер ці компанії програють конкурентну боротьбу тим, хто дешево купує російські напівфабрикати.

«Європейських компаній, які продовжують купувати російську продукцію дуже багато. Основними країнами-імпортерами є Бельгія та Італія. Ми говоримо про мільйони тонн на рік», — наголосив Риженков.

Він висловив упевненість, що така «м'якість» у питанні санкцій викликана серйозним російським лобі в Європі. Адже аргументи, якими оперують у цих країнах для захисту співробітництва з РФ, не витримують жодної критики – особливо коли кажуть, що відмова від російської продукції викличе зупинку європейських підприємств та звільнення персоналу.

«Компанія Метінвест купує сировину для роботи на відкритому європейському ринку. При цьому ми не звільняли наших людей із заводу у Великій Британії, і ми не звільняли наших людей із заводу в Італії. І ми не збираємось зупиняти наші об'єкти. Тому, на мою думку, там є лобіювання, яке заважає цим країнам заборонити російський імпорт», — наголосив Риженков.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.