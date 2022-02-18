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Європейський банк надасть українським містам кошти на розвиток громадського транспорту

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Європейський банк надасть українським містам кошти на розвиток громадського транспорту

УНІАН

Кошти витрачатимуться на оновлення парків.

200 мільйонів євро надасть Україні Європейський банк на розвиток громадського транспорту.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Кошти витрачатимуться на оновлення парків трамваїв, тролейбусів, а аткож на на закупівлю вагонів метро та електробусів. Також гроші підуть на будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній.

Відновлять свій транспорт, за попередньою інформацією, 18 міст. До слова, угоду між ЄІБ та Україною "Міський громадський транспорт України II" уклали ще у грудні 2020 року

Нагадаємо, що США, Франція та Євросоюз схвалили екстрену макрофінансову допомогу Україні на загальну суму в понад 3 млрд дол.

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