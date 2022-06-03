Європейський союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: перелік обмежень

Європейський союз 3 червня таки затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо діяльність російських засобів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", - повідомив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Санкції проти російської нафти

ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших нафтопродуктів .

"Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив", - йдеться у повідомленні.

Відключення російських та білоруських банків від SWIFT

Від системи SWIFT ЄС відключив найбільший російський банк " Сбербанк" , Московський кредитний банк, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції .

Санкції проти російських пропагандистів

Також на території ЄС заборонили мовлення російських пропагандистських каналів " Россия РТР/РТР Планета" , " Россия 24" і " Міжнародний телецентр" .

"Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації сусідніх з Росією країн та ЄС", - йдеться у повідомленні.

ЄС обмежив експорт до РФ та надання агресорці консультаційних послуг

ЄС розширює список осіб та організацій, яких торкнулися обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектору оборони та безпеки Росії. Це включатиме 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

Також ЄС заборонить надання в Росію бухгалтерських послуг , зв'язків з громадськістю та консультаційних послуг , а також хмарних сервісів.

ЄС покарає винних у звірствах у Бучі та Маріуполі

ЄС вирішив накласти санкції на фізичних та юридичних осіб, винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також оборонних компаній. Цей перелік обіцяють опублікувати згодом.

Нагадаємо, у Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця.

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