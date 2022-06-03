Європейський союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: перелік обмежень

Європейський союз 3 червня таки затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.
Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.
Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.
"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо діяльність російських засобів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", - повідомив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.
Санкції проти російської нафти
ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших нафтопродуктів .
"Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив", - йдеться у повідомленні.
Відключення російських та білоруських банків від SWIFT
Від системи SWIFT ЄС відключив найбільший російський банк "Сбербанк", Московський кредитний банк, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції.
Санкції проти російських пропагандистів
Також на території ЄС заборонили мовлення російських пропагандистських каналів "Россия РТР/РТР Планета" , "Россия 24" і "Міжнародний телецентр".
"Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації сусідніх з Росією країн та ЄС", - йдеться у повідомленні.
ЄС обмежив експорт до РФ та надання агресорці консультаційних послуг
ЄС розширює список осіб та організацій, яких торкнулися обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектору оборони та безпеки Росії. Це включатиме 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.
Також ЄС заборонить надання в Росію бухгалтерських послуг, зв'язків з громадськістю та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів.
ЄС покарає винних у звірствах у Бучі та Маріуполі
ЄС вирішив накласти санкції на фізичних та юридичних осіб, винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також оборонних компаній. Цей перелік обіцяють опублікувати згодом.
Нагадаємо, у Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця.
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