Європейський союз розпочне консультації про нові санкції проти Росії.
Уже 18 липня ЄС може ухвалити нові обмеження проти держави-окупантки.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"У ЄС розпочнуться консультації щодо нових антиросійських санкцій. 18 липня можуть ухвалити деякі нові заходи. У центрі уваги – обхід санкцій. Група Макфола-Єрмака надавала нашим союзникам пропозиції щодо санкційних обмежень", - повідомив Єрмак.
Нагадаємо, дочка Путіна на новій посаді допоможе батькові обійти санкції.
Також Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля від 1 серпня, а російську нафту – від 31 грудня 2022 року, знаменуючи серйозну зміну джерел енергопостачання країни.
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