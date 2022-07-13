Європейський союз розпочне консультації про нові санкції проти Росії.

Уже 18 липня ЄС може ухвалити нові обмеження проти держави-окупантки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"У ЄС розпочнуться консультації щодо нових антиросійських санкцій. 18 липня можуть ухвалити деякі нові заходи. У центрі уваги – обхід санкцій. Група Макфола-Єрмака надавала нашим союзникам пропозиції щодо санкційних обмежень", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, дочка Путіна на новій посаді допоможе батькові обійти санкції.

Також Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля від 1 серпня, а російську нафту – від 31 грудня 2022 року, знаменуючи серйозну зміну джерел енергопостачання країни.

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