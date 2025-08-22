Євросоюз надав вагому підтримку Україні перед Днем Незалежності

Фіндопомога від ЄС / © pixabay.com

Європейський Союз оголосив, що напередодні 34-ї річниці незалежності України виділив нашій державі 4,05 млрд євро допомоги — ця сума охоплює 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії 22 серпня.

«Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка святкуватиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро — у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро — через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії», — сказано у повідомленні комісії.

«У день, коли Україна святкує 34-ту річницю незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною є непохитною. Сьогоднішнє виділення понад 4 млрд євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа», — прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та його держави-члени мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян, передає «Європейська правда».

Зокрема, у п’ятницю Єврокомісія здійснила четвертий регулярний платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в межах Ukraine Facility. Нагадаємо, це 4-й транш в межах Ukraine Facility, який на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи.

Водночас у ЄК наголосили, що ця виплата здійснена на тлі прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС, зокрема — відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваленого Верховною Радою 31 липня.

«Забезпечення автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху», — підкреслили в ЄК.

Крім того, Єврокомісія перерахувала Україні сьому частину свого виняткового макрофінансового кредиту (MFA) обсягом 1 млрд євро.

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

Через масові протести проти ухваленого закону президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

У четвер, 31 липня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту №13533 про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.