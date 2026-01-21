Євросоюз заморозить угоду із США через погрози Трампа

США і Євросоюз / © Getty Images

Реклама

У відповідь на погрози президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові тарифи до країн, які стали на захист Гренландії, Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування торгової угоди зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на джерела серед європейських депутатів.

Угоду між ЄС та США було укладено минулого літа після періоду торгової напруженості, але вона потребувала формальної ратифікації Європейським парламентом.

Реклама

За інформацією видання, у середу, 21 січня, провідні депутати Європарламенту провели зустріч та ухвалили рішення призупинити процес.

В результаті голосування, заплановане наступного тижня у Комітеті з міжнародної торгівлі, було офіційно відкладено на невизначений термін.

Як стверджують джерела видання, останні погрози Трампа щодо нових тарифів європейські парламентарі розцінили як порушення досягнутих домовленостей, які вже передбачали запровадження 15-відсоткових американських мит на європейські товари в обмін на зниження ЄС власних тарифів на промисловий імпорт із США до нуля.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп пригрозив, що Сполучені Штати від 1 лютого запровадять 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, а з 1 червня вони зростуть до 25%.

Реклама

«Ці митні збори будуть належними до сплати до моменту укладення угоди про повне та абсолютне придбання Гренландії», — додав він.

В середу, 21 січня, після переговорів із генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що досягнув принципових домовленостей щодо використання Гренландії та Арктики, і відмовився від запровадження мит, якими погрожував раніше.