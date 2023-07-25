Євросоюз може експортувати майже всю українську сільгосппродукцію — єврокомісар Войцеховський

"Коридори солідарності" включають у себе експорт баржами, залізницею та автомобільним транспортом.

Країни Європейського союзу готові експортувати практично всю українську сільгосппродукцію через спеціальні "коридори солідарності".

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Про це заявив Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, інформує Sky News.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - зазначив Войцеховський.

Він заявив, що ще до того, як Росія прийняла рішення вийти з "зернової угоди", країни Євросоюзу експортували через "коридори солідарності" приблизно 60% сільгосппродукції, і лише 40% зерна експортувалось Чорним морем.

У виданні повідомили, що "коридори солідарності" включають у себе експорт баржами, залізницею та автомобільним транспортом.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе відновити експорт свого зерна на світовий ринко через Чорне море після того, як отримає від країн Заходу винищувачі F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що для вищого воєнно-політичного керівництва РФ росіяни підготували закриту підсумкову ""Доповідь"", у якій йдеться про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору" і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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