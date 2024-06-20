Євросоюз може повернути мита на українські яйця і цукор: у чому причина

Єврокомісія протягом двох тижнів планує відновити мита на українські яйця і, можливо, цукор.

Про це повідомляє Euronews.

Представник Єврокомісії підтвердив телеканалу, що імпорт яєць з України до Євросоюзу досяг квоти, а це означає, що ЄС запровадить митні обмеження протягом наступних двох тижнів.

"Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту", – сказав представник Єврокомісії, додавши, що відомство продовжує стежити за ситуацією з імпортом з України.

Яйця

Як повідомляє Euronews, імпорт українських яєць уже на рівні ліміту на постачання до ЄС. Тому, швидше за все, ЄК поверне ввізне мито на цю українську продукцію протягом наступних двох тижнів.

Видання пише, що нова схема вільної торгівлі, яка набула чинності 6 червня, включає автоматичний захисний механізм. Його метою є захист окремих "чутливих" європейських секторів, таких як яйця, птиця, цукор, кукурудза, лущене зерно, овес і мед, від різкого зростання імпорту внаслідок скасування квот та мит.

Зазначається, що ЄК має право задіяти "екстренне гальмування" і знову запровадити тарифні квоти на імпорт певних товарів з України, якщо їх обсяги будуть вищими за середній показник імпорту за період від 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.

Цукор

Імпорт цукру також перевищує межу екстреного гальмування.

Однак Люк Верне з аналітичного центру FarmEurope раніше розповідав Euronews, що частина українського цукру, що надходить до ЄС, може мати статус внутрішньої переробки – імпортується для реекспорту – це може вплинути на оцінку комісії.

Якщо ж буде досягнуто тригерного рівня і для цукру, тарифи будуть повторно активовані протягом 14 днів.

Нагадаємо, Україна встановила рекорд експорту цукру в 108 000 тонн у травні, тому що цукрові буряки почали розглядати як хороший варіант диверсифікації для виробників зерна країни. За даними Національної асоціації цукровиків України (Укрцукор), Київ експортує до ЄС 65% цукру.

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