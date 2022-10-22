Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро: Стефанішина розповіла, куди направлять ці кошти

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро допомоги, і це – результат більш ніж піврічних переговорів.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Це результат більш ніж піврічних переговорів. Ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати. Все, що необхідне для фінансової стабільності держави та виконання державою базових функцій", – говорить вона.

За словами Стефанішиної, частину коштів спрямують на енергетику України.

"Ми розраховуємо, що частина цих коштів на щомісячній основі буде спрямована на відновлення держави, ліквідацію пошкоджень, спричинених ракетними обстрілами РФ, зокрема енергетичної інфраструктури. До кінця року спільно з країнами ЄС ми забезпечимо всім необхідним наші енергетичні компанії", – сказала міністерка.

Також вона розповіла, що цілі направлених коштів були заздалегідь визначені.

"В момент, коли таке рішення приймається є повне розуміння щодо механізмів, статей і видатків, на які ці гроші будуть спрямовані. Розрахунок суми здійснювався виходячи із потреб українського уряду. Освоєння цих коштів вже буде здійснюватися для заздалегідь спрямованих означених цілей", – пояснила Стефанішина.

Також Стефанішина розповіла, що Європа надала ці кошти у кредит, однак за низькою кредитною ставкою.

"Це не безповоротна допомога. Це програма макрофінансової допомоги, в рамках якої Європейська Комісія виступає гарантом цих коштів. Ці кошти є кредитними, але кредитна ставка дуже-дуже низька, я би навіть сказала символічна", – сказала вона.

Допомога від ЄС

17 жовтня в Європейському Союзі схвалили виділення ще одного траншу Україні вартістю 500 мільйонів євро на закупівлю зброї. Ця допомога передбачає виділення 490 мільйонів євро на зброю і ще 10 млн євро для покриття витрат на забезпечення технічного обслуговування і ремонту техніки, яка вже раніше була передана Україні.

Наступного дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.